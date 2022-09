L'Afrique du Sud veut désactiver la 2G et la 3G dans les années à venir. Les deux technologies devraient disparaître au plus tard en mars 2025, afin que le spectre puisse utilisé à d'autres fins.

Le ministre des communications Khumbudzo Ntshavheni a, selon Mybroadband, préparé un plan qui a été approuvé la semaine dernière par le cabinet ministériel et qui est à présent ouvert aux commentaires publics. Dans ce plan, les nouveaux appareils 2G n'obtiendront plus de licence à partir de juin 2023, soit dans moins d'un an. Fin 2023, ils ne pourront plus être activés et d'ici le 30 juin 2024, le réseau 2G sera désactivé.

3G

Le rythme sera similaire pour la 3G, mais un peu plus tard. Les nouveaux appareils 3G ne seront plus acceptés sur le réseau à dater du 30 septembre 2024. Il n'y aura plus de signal 3G dans le pays pour le 30 mars 2025.

Cet arrêt n'est pas vraiment une surprise. Le pays avait en effet précédemment déjà annoncé ce plan, qui devient à présent concret. L'objectif est d'utiliser à d'autres fins les spectres 2G et 3G, notamment pour le communication mobile, mais aussi pour la radiodiffusion, l'aviation et la marine, la recherche et d'autres projets encore.

La 3G plus facile que la 2G

Il est étonnant que la 2G soit désactivée la première. Il s'agit certes de la plus ancienne technologie, mais de nombreux pays et opérateurs estiment qu'il est plus facile de supprimer d'abord la 3G.

Nombre de GSM ordinaires, mais surtout de machines connectées (M2M) fonctionnent surtout sur base de la 2G et contrairement aux GSM, ils ne sont pas remplacés après quelques années déjà. Dans une interview accordée l'année dernière à Data News, le CTO de Telenet déclarait encore à ce propos qu'il s'attendait à ce que la 3G soit plus facile à supprimer progressivement que la 2G.

Aux Pays-Bas, KPN a renoncé à la 3G en mars de cette année déjà. Quant à Orange, elle a récemment annoncé vouloir arrêter la 3G d'ici 2025, tout en maintenant le signal pour la 2G jusqu'en 2030. En Grande-Bretagne, on souhaite en finir avec les deux technologiques d'ici 2033 au plus tard.

