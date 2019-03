Joris Leupen succède à Geert Degezelle chez Telindus Nederland

Joris Leupen est le nouveau managing director de Telindus Nederland. Il succède à Geert Degezelle qui quittera l'entreprise fin de ce mois.

Leupen (40 ans), un Néerlandais, se focalisera sur la transformation de Telindus en tant que fournisseur de services IT bout-à-bout. Il est actif depuis quinze ans déjà chez Telindus et y assuma des fonctions telles que responsable des ventes, director technical operations et director of managed services.

Il fut aussi impliqué dans l'intégration entre Proximus et Telindus et de la fusion de Telindus et ISIT, tout comme dans les rachats d'Umbrio et de Codit. Il sera aussi coresponsable du plan stratégique de Telindus Nederland.

Dans sa nouvelle fonction, Leupen succède à Geert Degezelle. La semaine dernière, on apprenait en effet que ce dernier quitterait Telindus Nederland pour devenir à partir du 1er avril CEO de Cheops à la place de Filip Goos.