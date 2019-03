Cheops nomme Geert Degezelle à la fonction de CEO

Le fournisseur de services IT Cheops engage Geert Degezelle pour occuper le poste de nouveau CEO. Il succèdera à l'actuel CEO, Filip Goos.

A partir 1er avril, Geert Degezelle sera le nouveau CEO de l'entreprise de services IT Cheops. Précédemment, il dirigea notamment la division sécurité et services dans le nuage B2B chez Proximus. Depuis mars 2015, il était CEO de Telindus Nederland, une filiale de Proximus spécialisée dans les services IT. Degezelle a 44 ans et est ingénieur de formation.

Dans sa nouvelle fonction, Degezelle remplacera l'actuel CEO, Filip Goos, qui deviendra président à temps plein du conseil d'administration. Goos se consacrera entièrement à la stratégie.