Data News a attribué à Jan Hollez, co-fondateur et CTO de l'entreprise technologique Deliverect, le titre d'ICT Personality of the Year 2022. La nomination a eu lieu dans le cadre de la 23ème édition des Data News Awards for Excellence, qui ont été décernés jeudi soir lors d'une prestigieuse soirée de gala.

'En choisissant Jan Hollez, nous récompensons un entrepreneur passionné et ambitieux, qui associe son bagage technique à une vision stratégique, et qui accorde une attention particulière aux 450 collaborateurs que compte désormais Deliverect', a déclaré Kristof Van der Stadt, rédacteur en chef de Data News. 'En quatre ans à peine, sa start-up s'est imposée comme une entreprise technologique dont la valorisation atteint à présent plus d'un milliard de dollars, une réussite qui ne doit rien au hasard.'

Jan Hollez se partage parfaitement les tâches avec le CEO Zhong Xu: conjointement, ils avaient précédemment déjà fondé Posios, qui fut finalement revendue à la canadienne Lightspeed. C'est au départ de cette expérience que le duo constata que la gestion efficiente des commandes en ligne constituait un problème aigu pour l'horeca, ce qui entraîna la création d'une nouvelle startup: Deliverect.

Les Data News Awards for Excellence couronnent chaque année des entreprises qui se sont distinguées dans le secteur ICT avec leurs produits et leurs services. En accueillant 1.300 invités, parmi lesquels de très nombreux dirigeants du monde de l'IT et des affaires, l'événement du 2 juin fut la plus grande édition à ce jour.

Un jury professionnel constitué de personnalités IT détermine les entreprises lauréates, alors que la rédaction de Data News choisit l'ICT Personality of the Year 2022.

'En choisissant Jan Hollez, nous récompensons un entrepreneur passionné et ambitieux, qui associe son bagage technique à une vision stratégique, et qui accorde une attention particulière aux 450 collaborateurs que compte désormais Deliverect', a déclaré Kristof Van der Stadt, rédacteur en chef de Data News. 'En quatre ans à peine, sa start-up s'est imposée comme une entreprise technologique dont la valorisation atteint à présent plus d'un milliard de dollars, une réussite qui ne doit rien au hasard.'Jan Hollez se partage parfaitement les tâches avec le CEO Zhong Xu: conjointement, ils avaient précédemment déjà fondé Posios, qui fut finalement revendue à la canadienne Lightspeed. C'est au départ de cette expérience que le duo constata que la gestion efficiente des commandes en ligne constituait un problème aigu pour l'horeca, ce qui entraîna la création d'une nouvelle startup: Deliverect.Les Data News Awards for Excellence couronnent chaque année des entreprises qui se sont distinguées dans le secteur ICT avec leurs produits et leurs services. En accueillant 1.300 invités, parmi lesquels de très nombreux dirigeants du monde de l'IT et des affaires, l'événement du 2 juin fut la plus grande édition à ce jour.Un jury professionnel constitué de personnalités IT détermine les entreprises lauréates, alors que la rédaction de Data News choisit l'ICT Personality of the Year 2022.