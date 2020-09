Apple a déployé cette semaine iOS 14 et iPadOS 14. Une nouveauté importante des systèmes d'exploitation pour l'iPhone et l'iPad, c'est que l'utilisateur peut lui-même choisir son navigateur et son client mail par défaut.

Dans le passé, il était évidemment déjà possible sur un iPhone ou un iPad d'utiliser d'autres applications de navigation et de mail. Pensons à Firefox, Chrome et Outlook. Mais lorsque l'utilisateur cliquait sur un lien web ou voulait lancer une nouvelle messagerie en dehors de ces applis, le système d'exploitation ouvrait par défaut le navigateur Safari ou le programme Mail d'Apple. Tel n'est plus le cas avec iOS 14 et iPadOS 14.

La condition est cependant que les développeurs d'applis sortent une mise à jour de leurs applications, afin que cette possibilité puisse être effectivement exploitée. Les premières mises à jour sont entre-temps devenues réalité. C'est ainsi que ces derniers jours, on a vu apparaître des versions adaptées de Microsoft Outlook, Microsoft Edge, Google Chrome et DuckDuck Go, un navigateur web alternatif intégrant un moteur de recherche 'respectueux de la vie privée'.

Si vous avez déjà installé iOS 14 ou iPadOS 14, vous pouvez désigner comme suit votre appli favorite par défaut: ouvrez les Paramètres, sélectionnez dans la liste des applis celle qui vous convient, puis cliquez soit sur Navigateur par défaut, soit sur Mail par défaut.

Dans le passé, il était évidemment déjà possible sur un iPhone ou un iPad d'utiliser d'autres applications de navigation et de mail. Pensons à Firefox, Chrome et Outlook. Mais lorsque l'utilisateur cliquait sur un lien web ou voulait lancer une nouvelle messagerie en dehors de ces applis, le système d'exploitation ouvrait par défaut le navigateur Safari ou le programme Mail d'Apple. Tel n'est plus le cas avec iOS 14 et iPadOS 14.La condition est cependant que les développeurs d'applis sortent une mise à jour de leurs applications, afin que cette possibilité puisse être effectivement exploitée. Les premières mises à jour sont entre-temps devenues réalité. C'est ainsi que ces derniers jours, on a vu apparaître des versions adaptées de Microsoft Outlook, Microsoft Edge, Google Chrome et DuckDuck Go, un navigateur web alternatif intégrant un moteur de recherche 'respectueux de la vie privée'.Si vous avez déjà installé iOS 14 ou iPadOS 14, vous pouvez désigner comme suit votre appli favorite par défaut: ouvrez les Paramètres, sélectionnez dans la liste des applis celle qui vous convient, puis cliquez soit sur Navigateur par défaut, soit sur Mail par défaut.