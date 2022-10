Afin de faire face à des rentrées en baisse, Meta a annoncé qu'elle allait ajouter des 'emplacements' pour des publicités en divers endroits sur Instagram.

Instagram ne se porte pas tellement bien. Voilà ce qui ressort d'un trimestre financier, au cours duquel les rentrées publicitaires de la plate-forme de photos ont diminué. Pour y remédier et peut-être pousser encore plus de personnes vers TikTok, Instagram annonce à présent de nouveaux emplacements publicitaires. Ils font partie d'une série d'annonces pour les publicitaires, dont une base de données musicale pour des annonces, et la possibilité d'insérer des vidéos publicitaires entre deux Reels pendant le défilement. Les annonceurs recevront à présent aussi un espace sur les profils d'utilisateurs et sur la page d'accueil Explore.

Tout cela devrait par exemple rendre bénéficiaire Reels, le clone TikTok de Meta, mais reste à savoir si les utilisateurs d'Instagram accepteront cette mesure de gaîté de coeur. Le fait est que la plate-forme est depuis des mois déjà clairement aux prises avec la concurrence de l'appli de vidéos chinoise, mais les tentatives de marcher sur les traces de TikTok ont suscité des protestations de la part des utilisateurs. En juillet déjà, la plate-forme s'était vu contrainte d'annuler certains ajustement suite à des critiques formulées entre autres par l'influenceuse Kylie Jenner. Insérer davantage de publicités sur les différents flux des utilisateurs ne pourra en effet potentiellement pas améliorer leur expérience sur la plate-forme.

