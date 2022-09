Instagram ne peut pas suivre TikTok. Malgré des millions d'investissement, afin de cloner des fonctions de l'appli vidéo populaire, sous la forme de Reels, Instagram ne semble pas pouvoir encore prendre le dessus, et l'entreprise le sait.

Voilà ce qui ressort de documents internes de la société-mère Meta que le Wall Street Journal a pu consulter. Selon le journal, Instagram connaît en interne des problèmes pour doter sa fonction Reels (un clone TikTok qui a conçu la plate-forme pour récupérer les ados) de suffisamment de vidéos et d'utilisateurs.

En chiffres: chaque jour, ce sont 197,8 millions d'heures qui sont passées sur TikTok, contre 17,6 heures sur Reels. Moins d'un dixième donc. Voilà ce qu'on peut lire dans le rapport 'Creators x Reels State of the Union 2022'. Meta y a calculé combien de temps les utilisateurs passent sur la nouvelle fonction, et la sentence est sévère: pas beaucoup. Le soi-disant 'engagement' a même diminué de 13,6 pour cent au cours des dernières semaines examinées par le rapport.

On cherche créateurs

Selon le rapport, cela est dû au manque de contenu original. En bref: si vous réalisez une vidéo, vous la placez d'abord sur TikTok, où plus de gens la regardent. Instagram récupère les restes et les copies. Par exemple, environ un tiers des vidéos sur Reels auraient été tirées de TikTok. Meta essaie d'améliorer les choses en y injectant beaucoup d'argent: la société a mis de côté un milliard de dollars pour payer des créateurs de contenu pour ses plates-formes.

'Il reste encore du pain sur la planche, mais les fabricants et les entreprises obtiennent de bons résultats, et notre génération de revenus augmente plus rapidement que prévu', a déclaré le porte-parole de Meta, Devi Narasimhan, au site technologique The Verge en réponse à la nouvelle.

'TapTokification'

L'avenir d'Instagram fait débat depuis un certain temps maintenant. Le réseau social veut de plus en plus suivre TikTok, car cette application vidéo devient beaucoup plus populaire que les propres plates-formes de Meta. Mais les utilisateurs d'Instagram ne s'en soucient pas. Par exemple, fin juillet, la plate-forme a effectué une série de modifications pour la rendre plus proche de TikTok, mais elle a été rapidement contrainte de faire marche arrière après les critiques des utilisateurs.

Du rapport, il ressort que Meta sait que la 'TikTokification' de ses propres plates-formes ne donne pas immédiatement des résultats, au contraire, mais en même temps, l'entreprise ne semble pas avoir l'intention d'ajuster sa stratégie. Meta a toujours réussi à garder une longueur d'avance sur la concurrence en copiant et en intégrant de manière flagrante ses fonctionnalités les plus populaires dans le passé, et elle n'est pas prête de changer son fusil d'épaule.

