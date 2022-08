Instagram planche sur un prototype de la fonction 'IG Candid', une idée empruntée à BeReal.

L'entreprise d'origine française BeReal entend contrecarrer les photos glamour léchées qu'on trouve généralement sur des réseaux sociaux tels Instagram. Elle y parvient en offrant aux utilisateurs chaque jour à un autre moment quelques secondes pour effectuer deux photos: une d'eux-mêmes et une de leur environnement. L'objectif est de voir ainsi plus souvent le 'vrai' côté des utilisateurs, en ce compris les cheveux hirsutes et le bureau encombré.

L'appli existe depuis un petit temps déjà, mais semble gagner en popularité ces derniers mois. Elle est actuellement par exemple l'appli iOS gratuite la plus téléchargée. Mais cette popularité s'observe aussi du fait qu'Instagram a à présent confirmé qu'elle préparait en interne un prototype de la fonction 'IG Candid' par laquelle l'utilisateur reçoit chaque jour à un moment différent une notification de réaliser une photo dans les deux minutes.

Lisez aussi: Instagram lance Reels pour concurrencer TikTok

On ignore encore si et quand le clone sortira, mais il s'inscrirait dans une longue liste de fonctions reprises par Meta à d'autres grandes entreprises dans le but d'étouffer la concurrence dans l'oeuf. Meta et YouTube tentent actuellement de le faire en promotionnant de brèves vidéos dans le style TikTok. Précédemment, Instagram avait aussi lancé Stories, une fonctionnalité bien connue du rival Snapchat.

L'entreprise d'origine française BeReal entend contrecarrer les photos glamour léchées qu'on trouve généralement sur des réseaux sociaux tels Instagram. Elle y parvient en offrant aux utilisateurs chaque jour à un autre moment quelques secondes pour effectuer deux photos: une d'eux-mêmes et une de leur environnement. L'objectif est de voir ainsi plus souvent le 'vrai' côté des utilisateurs, en ce compris les cheveux hirsutes et le bureau encombré.L'appli existe depuis un petit temps déjà, mais semble gagner en popularité ces derniers mois. Elle est actuellement par exemple l'appli iOS gratuite la plus téléchargée. Mais cette popularité s'observe aussi du fait qu'Instagram a à présent confirmé qu'elle préparait en interne un prototype de la fonction 'IG Candid' par laquelle l'utilisateur reçoit chaque jour à un moment différent une notification de réaliser une photo dans les deux minutes.On ignore encore si et quand le clone sortira, mais il s'inscrirait dans une longue liste de fonctions reprises par Meta à d'autres grandes entreprises dans le but d'étouffer la concurrence dans l'oeuf. Meta et YouTube tentent actuellement de le faire en promotionnant de brèves vidéos dans le style TikTok. Précédemment, Instagram avait aussi lancé Stories, une fonctionnalité bien connue du rival Snapchat.