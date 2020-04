Nintendo est pour l'instant aux prises avec des piratages de comptes. Quiconque souhaite protéger sa Switch et surtout la carte de crédit qui en dépend, a tout intérêt à activer la vérification à deux facteurs.

En cette période de confinement, on joue plus que jamais, mais c'est précisément alors qu'une partie de la population est tenue en haleine par tout ce qui se passe sur l'île d'Animal Crossing que Nintendo est la cible d'une série de piratages de comptes. Des utilisateurs reçoivent des notifications de Nintendo, selon lesquelles des appareils qu'ils ne possèdent pas, se connectent à leur compte et en des endroits, où ils n'ont jamais été.

Cela peut être dangereux, surtout parce qu'une carte de crédit est souvent liée à ce genre de console et que le pirate peut donc effectuer des achats coûteux. En outre, Nintendo semble ne pas pressée de sortir un patch. Tout semble indiquer qua la plupart des comptes piratés étaient associés à un Nintendo Network ID, le système de comptes que l'entreprise japonaise utilisait pour ses anciennes consoles de jeu Wii U et 3DS. Tout utilisateur recevant un mail de Nintendo lui demandant de changer son mot de passe, est cependant renvoyé au mot de passe de son (plus récent) compte Nintendo.

Quiconque connaît donc des problèmes de sécurisation de sa Switch et n'utilise plus ses anciens appareils, est invité à supprimer le lien vers ces derniers (votre trouverez des instructions en anglais ici), ou à changer à tout le moins de mot de passe. Mais il est quoi qu'il en soit aussi recommandé à tout un chacun, y compris ceux/celles qui n'ont pas d'anciens comptes, de paramétrer une vérification à deux facteurs. Et ce, afin de rendre plus compliqué le piratage d'un compte. Cela signifie que si l'achat d'une tenue Fortnite spéciale figure quand même sur le relevé de votre carte de crédit, c'est davantage dû à une impulsion irrésistible de votre part qu'à l'intervention d'un pirate.

Pour la vérification à deux facteurs (2FA), vous aurez besoin d'une appli d'authentification, comme l'appli Google Authenticator gratuite. Pour paramétrer 2FA, tournez-vous vers le site web des comptes Nintendo. Connectez-vous à un compte pour adultes et allez dans 'Paramètres de connexion et de sécurisation'. Là, vous pourrez notamment changer votre mot de passe, mais en-dessous, vous trouverez 'Vérification à deux facteurs'. Cliquez sur 'Modifier' à côté du titre, puis sur le gros bouton rouge. Vous devrez une fois encore confirmer votre adresse mail avant d'être orienté vers l'iStore ou le Play Store. Scannez le code QR avec l'appli, saisissez le nouveau code de vérification, et le tour est joué. Désormais, vous devrez cependant toujours avoir votre téléphone à portée de main pour vous connecter à votre compte en ligne.

