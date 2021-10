La chaîne française Hubside.Store, spécialisée en produits multimédias reconditionnés, a ouvert cette semaine son deuxième magasin à Bruxelles, plus précisément dans le centre commercial City 2. L'ambition est d'en ouvrir encore six autres d'ici la fin du mois de janvier.

C'est cet été qu'Hubside.Store a fait son entrée dans notre pays. La chaîne possède entre-temps déjà des boutiques à Louvain La-Neuve, Tournai et - première filiale dans la Région de Bruxelles - au Woluwe Shopping Center. Figure encore au planning cette année un magasin avenue Louise dans la capitale.

Multimédia durable

La chaîne, qui fait partie du groupe français Indexia, souhaite, à l'entendre, devenir la référence sur le plan du multimédia durable. La nouvelle boutique de City 2 accordera de ce fait aussi la priorité à l'économie (numérique) circulaire avec un vaste assortiment d'appareils tant nouveaux que reconditionnés. Parmi les appareils proposés, citons des smartphones, tablettes, consoles de jeu, ordinateurs portables et des TV.

Hubside.Store planifie une trentaine de magasins en tout en Belgique, avait fait savoir la chaîne durant l'été. Initialement, l'objectif était d'en ouvrir vingt cette année encore, mais cette ambition a été revue à 'dix boutiques d'ici fin janvier 2022'. Dans les prochaines semaines, des ouvertures sont prévues à Sint-Niklaas (Waasland Shopping Center), Wijnegem (Shop Eat Enjoy), Charleroi (Shopping Rive Gauche) et Mons (Shopping center Les Grands Pre?s).

Pour pouvoir faire face à la poursuite de sa croissance, Hubside.Store recherche actuellement 48 collaborateurs à temps plein dans toute la Belgique.

