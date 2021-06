L'enseigne française Hubside.Store, spécialisée dans le multimédia neuf et reconditionné, ouvrira samedi son premier magasin à Louvain-la-Neuve, indique vendredi la société dans un communiqué. L'enseigne prévoit d'ouvrir 20 magasins en Belgique d'ici la fin de l'année. Les prochains magasins sont prévus à Tournai et Bruxelles.

"Nos magasins répondent à deux attentes fondamentales des consommateurs: la qualité et la responsabilité. La façon dont nous consommons a beaucoup changé. En moins d'un an, nous avons réussi à fédérer une communauté toujours plus nombreuse autour de notre concept.

C'est pourquoi nous voulons maintenant dépasser nos frontières et répondre à la demande croissante d'un modèle de consommation multimédia plus durable", a déclaré Sadri Fegaier, PDG de Hubside.Store. La chaîne propose notamment des smartphones, télévisons et objets connectés reconditionnés, un service de location de produits et un service de réparation.

