L'entreprise chinoise Huawei ne reste pas les bras croisés face à l'embargo commercial imposé par les Etats-Unis, qui fait que les produits Google ne lui sont plus accessibles. C'est ainsi que le géant technologique a annoncé cette semaine ses propres alternatives à Google Maps et à Google Documents: Petal Maps et Huawei Docs.

L'écosystème d'Huawei commence progressivement, mais à coup sûr à prendre forme. Après l'outil de recherche Petal Search introduit en juin, voici que le géant technologique lance à présent l'appli de navigation Petal Maps et la suite bureautique (mobile) Huawei Docs. Ces services seront directement accessibles sur le tout nouveau Huawei Mate 40 Pro dévoilé jeudi, mais pourraient également à partir de décembre être installées sur d'autres appareils Huawei (avec EMUI 5.0 ou postérieur) via l'Huawei AppGallery.

Petal Maps est donc le nouvel outil cartographique et de navigation d'Huawei. L'appli offre des mises à jour du trafic en temps réel dans 29 villes, et les utilisateurs peuvent rechercher et stocker leurs emplacements favoris dans plus de 140 pays et régions. Petal Maps supportent les affichages cartographiques dans 79 langues différentes, dont le français et le néerlandais. L'assistance vocale n'est provisoirement disponible qu'en anglais, français, allemand, espagnol, italien et mandarin. Dans le futur, d'autres langues seront ajoutées, promet Huawei.

Autre nouveauté: Huawei Docs. Ce service démarre dans plus de cent pays et régions et permet le visionnement et le traitement possibles de documents dans plus de cinquante formats, dont pdf, ppt et doc. Les utilisateurs connectés au même Huawei-ID peuvent travailler simultanément au même document sur divers appareils.

