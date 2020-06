Petal Search, un nouvel outil d'Huawei, est conçu pour permettre sur les smartphones exempts de Google de l'entreprise de dénicher, d'installer et d'actualiser des applis. C'est surtout le dernier point qui posait un gros problème, depuis que les utilisateurs n'ont plus accès au Google Play Store suite à un embargo commercial américain.

Pour les smartphones Android, le Google Play Store est l'endroit le plus achalandé et sûr pour le téléchargement d'applis. Mais comme Huawei ne peut plus sur ses nouveaux téléphones utiliser les services de Google et donc pas non plus son magasin d'applis, l'entreprise a été forcée de rechercher une alternative dans l'urgence. Le géant technologique chinois disposait déjà d'un magasin (l'Huawei AppGallery), mais l'offre n'était pas encore comparable à celle du Google Play Store.

Mises à jour plus faciles

Les utilisateurs qui sont allés faire leurs emplettes ailleurs ou qui ont cherché leur salut sur des sites proposant des APK (des fichiers d'installation d'applis Android), rencontrèrent le problème, selon lequel ils ne pouvaient pas faire actualiser automatiquement les applis en question. Le nouveau Petal Search- Find Apps, comme l'outil s'appelle entièrement, apporte une solution partielle.

Primo, l'appli sert de moteur de recherche central pour plusieurs magasins d'applis et sites APK. Faites une recherche sur Facebook par exemple, et vous obtiendrez directement une vue d'ensemble de tous les services et applications d'aide pertinents pour le réseau social. Pour Facebook même, Petal Search renvoie au site web de Facebook (à ouvrir d'un seul clic), pour Messenger à APKPure (avec la possibilité d'actualiser une ancienne version d'un simple clic) et pour d'autres applications à des alternatives telles Aptoide ou l'AppGallery d'Huawei même.

'Les normes les plus élevées en confidentialité et de sécurité des données'

Pour la facilité d'emploi d'un smartphone Huawei sans Google, c'est là un fameux pas en avant. Mais il reste un inconvénient: quiconque sort des sentiers battus du Google Play Store pour télécharger des applis, court toujours un risque accru d'être la cible de malware. Pour son AppGallery, Huawei fera sans aucun doute tout ce qu'il faut pour contrôler le mieux possible les applis, mais pour toutes les sources externes explorées par Petal Search, l'entreprise n'aura pas cette possibilité.

Pour le développement de Petal Search, Huawei a par conséquent collaboré étroitement avec des firmes de moteurs de recherche comme la française Qwant et la russo-néerlandaise Yandex. 'En combinaison avec les normes de confidentialité inégalées de ces moteurs de recherche 'privacy-by-design' donnant le ton, Find Apps garantit les normes les plus élevées en confidentialité et en sécurité des données', déclare-t-on chez Huawei. L'avenir nous dira si Petal Search pourra vraiment se mesurer au Google Play Store sur le plan de la sécurité.

Alternative à Google Feed

Par ailleurs, Petal Search est plus qu'un outil de détection d'applis. Les propriétaires d'un appareil Huawei pourront aussi utiliser l'application et le 'widget' de la barre de recherche correspondant, afin de contrôler les dernières nouvelles (comparable à Google Feed personnalisé) ou pour rechercher des illustrations.

Petal Search - Find Apps sera désormais préinstallé sur la série Huawei P40, dont le P40 lite. Les utilisateurs d'un autre smartphone d'Huawei pourront eux-mêmes télécharger l'outil et l'installer sur leur appareil via l'Huawei AppGallery.

null © Huawei

Pour les smartphones Android, le Google Play Store est l'endroit le plus achalandé et sûr pour le téléchargement d'applis. Mais comme Huawei ne peut plus sur ses nouveaux téléphones utiliser les services de Google et donc pas non plus son magasin d'applis, l'entreprise a été forcée de rechercher une alternative dans l'urgence. Le géant technologique chinois disposait déjà d'un magasin (l'Huawei AppGallery), mais l'offre n'était pas encore comparable à celle du Google Play Store.Les utilisateurs qui sont allés faire leurs emplettes ailleurs ou qui ont cherché leur salut sur des sites proposant des APK (des fichiers d'installation d'applis Android), rencontrèrent le problème, selon lequel ils ne pouvaient pas faire actualiser automatiquement les applis en question. Le nouveau Petal Search- Find Apps, comme l'outil s'appelle entièrement, apporte une solution partielle.Primo, l'appli sert de moteur de recherche central pour plusieurs magasins d'applis et sites APK. Faites une recherche sur Facebook par exemple, et vous obtiendrez directement une vue d'ensemble de tous les services et applications d'aide pertinents pour le réseau social. Pour Facebook même, Petal Search renvoie au site web de Facebook (à ouvrir d'un seul clic), pour Messenger à APKPure (avec la possibilité d'actualiser une ancienne version d'un simple clic) et pour d'autres applications à des alternatives telles Aptoide ou l'AppGallery d'Huawei même.Pour la facilité d'emploi d'un smartphone Huawei sans Google, c'est là un fameux pas en avant. Mais il reste un inconvénient: quiconque sort des sentiers battus du Google Play Store pour télécharger des applis, court toujours un risque accru d'être la cible de malware. Pour son AppGallery, Huawei fera sans aucun doute tout ce qu'il faut pour contrôler le mieux possible les applis, mais pour toutes les sources externes explorées par Petal Search, l'entreprise n'aura pas cette possibilité.Pour le développement de Petal Search, Huawei a par conséquent collaboré étroitement avec des firmes de moteurs de recherche comme la française Qwant et la russo-néerlandaise Yandex. 'En combinaison avec les normes de confidentialité inégalées de ces moteurs de recherche 'privacy-by-design' donnant le ton, Find Apps garantit les normes les plus élevées en confidentialité et en sécurité des données', déclare-t-on chez Huawei. L'avenir nous dira si Petal Search pourra vraiment se mesurer au Google Play Store sur le plan de la sécurité.Par ailleurs, Petal Search est plus qu'un outil de détection d'applis. Les propriétaires d'un appareil Huawei pourront aussi utiliser l'application et le 'widget' de la barre de recherche correspondant, afin de contrôler les dernières nouvelles (comparable à Google Feed personnalisé) ou pour rechercher des illustrations.Petal Search - Find Apps sera désormais préinstallé sur la série Huawei P40, dont le P40 lite. Les utilisateurs d'un autre smartphone d'Huawei pourront eux-mêmes télécharger l'outil et l'installer sur leur appareil via l'Huawei AppGallery.