Le géant technologique chinois Huawei accueille de nouveau les jeux de l'entreprise Tencent, chinoise elle aussi, dans son AppGallery. Précédemment, ces jeux avaient été retirés en raison d'un différend portant sur la collaboration entre les deux firmes, mais entre-temps, ces dernières ont conclu un accord.

'Nous continuerons de collaborer, afin d'offrir une meilleure expérience et un meilleur service à notre communauté de joueurs', a annoncé Tencent. Les jeux avaient été supprimés, après que Tencent ait effectué le 31 décembre une 'importante modification' dans ses conditions, selon Huawei. Le groupe était cependant resté flou à propos de ce changement.

Pas de Google Play Store

En Chine, la plupart des smartphones tournent sur Android de Google. Le Play Store de Google n'est cependant pas disponible dans le pays: les applis y sont donc vendues par des développeurs chinois et par d'autres acteurs encore. D'un sondage réalisé dans l'AppGallery d'Huawei, il est apparu que les jeux de Tencent, tels (la version chinoise) d'Arena of Valor, n'étaient momentanément plus disponibles.

Les smartphones d'Huawei possédaient jusqu'au troisième trimestre de l'année dernière inclus une part de marché de 43 pour cent en Chine, comme il ressort d'une étude effectuée par Counterpoint Research.

