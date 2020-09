Après TikTok et WeChat, voici que les autorités américaines accordent à présent aussi une attention particulière à Tencent, selon l'agence de presse Bloomberg. Le géant internet chinois dispose de participations dans une série d'entreprises de jeux, ce qui représente une menace pour la sécurité nationale, estiment les Américains.

Le gouvernement américain aurait entre-temps sollicité auprès des firmes de jeux concernées des informations sur les mesures supplémentaires qu'elles ont prises pour sécuriser les données de leurs utilisateurs.

Copropriétaire d'Epic Games

Tencent dispose elle-même aussi d'une division qui édite des jeux et est propriétaire de l'américaine Riot Games, l'entreprise à l'initiative de League of Legends. De plus, la firme chinoise détient quarante pour cent d'Epic Games, l'éditeur du jeu populaire Fortnite. Elle possède en outre une faible participation dans Activision Blizzard, l'un des principaux créateurs de jeux au monde.

Bloomberg évalue les participations de Tencent dans des firmes américaines à un montant de 22 milliards de dollars. Cela représenterait 6 à 7 pour cent du chiffre d'affaires de l'entreprise chinoise.

