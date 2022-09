HP Inc va libérer un million et demi d'euros pour rembourser les consommateurs, dont l'imprimante a refusé tout service suite à une mise à jour. Cette dernière bloquait l'imprimante, si elle utilisait des cartouches d'encre d'autres marques.

Le procès avait été intenté par Euroconsumers, un cluster d'organisations de consommateurs dont Test-Achats fait partie, et qui est aussi actif en Italie, en Espagne et au Portugal. Euroconsumers avait mis en demeure HP Inc en mai 2021 et lui réclamait 150 euros de dommages et intérêts.

HP Inc. y satisfait à présent partiellement. La firme accepte en effet un arrangement d'un montant d'1,5 million d'euros. Cela signifie que tout propriétaire entre le 1er septembre 2016 et le 17 novembre 2020 d'une imprimante concernée ayant refusé de fonctionner avec une cartouche d'encre d'une autre marque, peut réclamer jusqu'à 50 euros, auxquels 45 euros peuvent être ajoutés, si le propriétaire peut démontrer que la perte subie est supérieure à l'indemnisation prévue dans l'arrangement.

Il est question ici de plusieurs modèles HP Officejet, Officejet Pro et HP PageWide Pro. La sélection complète figure dans l'illustration ci-dessous.

Mise à jour de 2016

HP Inc est l'un des principaux fabricants d'imprimantes au monde et distribue aussi des cartouches d'encre pour ses appareils. Or il y a sur le marché également des cartouches d'encre d'autres marques qui sont parfaitement compatibles avec les imprimantes de HP.

Cela nuit aux rentrées de HP, ce qui fait que l'entreprise sortit en 2016 une mise à jour qui provoquait l'arrêt des imprimantes, si elle y détectait la présence d'une cartouche d'encre d'une autre marque. Le problème fut en son temps découvert par 123inkt.nl, un vendeur néerlandais de cartouches d'encore alternatives.

Compensation via Test-Achats

Quiconque pense pouvoir être pris en considération, doit avant le 31 mars 2023 introduire un formulaire de réclamation dûment complété via le site web de Test-Achats. L'organisation traitera ensuite les demandes et versera un éventuel dédommagement.

HP Inc insiste cependant sur le fait qu'elle libère de l'argent à des fins de compensation, sans pour autant faire aveu de culpabilité dans cette affaire.

