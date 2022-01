GameStop a enregistré une forte progression de son cours à la bourse de New York. Le projet de la chaîne de magasins de jeux de lancer une plate-forme pour NFT plaît apparemment aux investisseurs.

Avec un NFT ('non- fungible token' ou jeton non-fongible), la propriété d'objets numériques peut être garantie au moyen de la chaîne de blocs. Les NFT sont souvent utilisés pour vendre aux enchères de l'art numérique, des illustrations ou des fragments vidéo en ligne, mais ils ont encore de nombreuses autres applications, comme des contrats numériques.

Partenariats

La semaine dernière, on apprenait que GameStop préparait une plate-forme pour NFT. Selon des médias américains, l'objectif serait d'y proposer aux consommateurs surtout des objets numériques liés aux jeux vidéo. GameStop entend dans ce but conclure des accords avec des développeurs de jeux. La chaîne finaliserait également des partenariats avec diverses firmes de crypto-monnaies.

Suite à cette nouvelle, le cours de l'action GameStop a crû de plus de 12 pour cent vendredi matin à la bourse de New York. Cette action avait l'année dernière déjà suscité fortement l'intérêt, après que des investisseurs se soient mutuellement incités via Reddit à en acheter massivement. Ils voulaient ainsi couper court à d'importants fonds d'investissement spéculant sur une chute du cours.

