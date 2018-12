GoPro va retirer une partie de sa production de Chine

Le déménagement d'une partie de la production aura lieu l'été prochain. Pour les autres marchés, l'entreprise continuera de fabriquer les appareils en Chine. La direction de GoPro parle d'une réaction proactive aux préoccupations commerciales actuelles.

Ces derniers mois, la Chine et les Etats-Unis se rendent coup pour coup au niveau des tarifs à l'importation. Depuis la récente rencontre entre les présidents Donald Trump et Xi Jinping, on assiste à un 'cessez-le-feu' de nonante jours entre les deux pays. Mais l'arrestation de la directrice financière Meng Wanzhou d'Huawei a réveillé les soucis relationnels. Meng a été appréhendée au Canada, avant d'être extradée aux Etats-Unis.