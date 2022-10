Le géant technologique a conclu un arrangement d'un montant très élevé avec le procureur de l'état américain d'Arizona à propos des données de localisation transmises par Android et ce, même si l'utilisateur avait désactivé cette option.

En 2018, l'Associated Press découvrait que Google continuait de tracer votre localisation, même si vous aviez désactivé cette option dans Android. Les utilisateurs pouvaient certes désactiver le partage de leurs emplacements, mais en arrière-plan, Google tenait encore et toujours ces données à jour à des fins publicitaires, à moins que vous ne désactiviez aussi quelques options nettement plus cachées.

Une affaire de 'dark patterns' (pièges à utilisateurs), avait déclaré Mark Brnovich, le procureur de l'état d'Arizona, lorsqu'en mai 2020, il traîna le géant technologique en justice. Le présent arrangement est l'un des plus importants que Google ait conclus par utilisateur (dans ce cas les habitants d'Arizona).

