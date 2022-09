L'utilisateur d'un appareil Fitbit devra d'ici 2025 migrer vers un compte Google. Fitbit arrêtera en effet alors son support.

A partir de l'an prochain, les utilisateurs pourront transférer les données de leur compte Fitbit vers un compte Google. Les comptes Fitbit seront encore supportés jusqu'en 2025. Voilà ce qu'on peut lire sur la page support de Fitbit. Il s'agit là de la conséquence du rachat de Fitbit par le géant technologique. Google avait en effet repris le fabricant de wearables sportifs et sanitaires début 2021 pour 2,1 milliards de dollars.

On pressentait depuis quelque temps déjà que les appareils et leurs utilisateurs seraient intégrés au plus volumineux système Google. Dans un premier temps, le transfert se fera donc sur une base volontaire, mais les nouvelles fonctions que Google voudra incorporer aux appareils, nécessiteront quoi qu'il en soit aussi un compte Google. Les nouveaux utilisateurs devront créer un compte Google dès le premier jour.

