Dans le cadre de deux procès, Google affirme que Sonos enfreint ses brevets en matière de haut-parleurs intelligents, de recharge sans fil et de commande vocale.

Les deux firmes s'opposent depuis assez longtemps dans un combat juridique. C'est ainsi que Sonos a déjà intenté plusieurs procès à Google pour des violations de brevets, et inversement. Dans deux nouveaux procès, Google prétend que Sonos enfreint encore sept de ses brevets. Une de ces affaires porte sur la détection de mots pour la commande vocale et la recharge sans fil, alors que l'autre concerne la technologie des haut-parleurs intelligents.

Dans un communiqué adressé à The Verge, un porte-parole de Google a déclaré que ces démarches juridiques visaient à défendre sa technologie et à dénoncer 'la violation claire et continue' de ses brevets.

En collaboration avec Dutch IT Channel

