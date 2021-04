Google met sérieusement de l'ordre dans sa gamme d'applis. Le géant technologique supprime en effet aussi l'appli Play Movies & TV de diverses TV intelligentes.

Google TV avait été annoncée l'année dernière, ce qui signifie que l'ancienne version devait disparaître à terme. Le géant technologique vient justement de signaler que l'appli Play Movies & TV sera retirée d'une série de plates-formes. Il s'agit entre autres des téléviseurs de LG, Samsung, Vizio et Roku. C'en sera fini de l'appli le 15 juin prochain, et les utilisateurs seront orientés vers YouTube.

Les achats restent valables

Les clients qui ont acheté un pack de films et de séries sur Play Movies & TV, ne seront pas laissés pour compte, selon Google. Ces films et séries continueront d'être disponibles sur YouTube, à condition que le client se connecte avec le même compte que celui utilisé pour l'appli. Le service même ne disparaîtra du reste pas tout à fait. Google n'a pas encore fait d'annonce à propos d'Android TV et des applis sur iOS ou Apple TV. Play Movies & TV devrait cependant être à terme entièrement remplacée par Google TV.

Ces derniers mois, Google semble effectuer un solide nettoyage de printemps. Hier encore, l'entreprise annonçait en effet la suppression de l'appli Shopping. En fait, ici aussi, Google Shopping continuera d'exister en tant que composante des services de Google. Et en octobre, l'entreprise signalait l'interruption de Google Music, qui sera remplacée par YouTube Music.

