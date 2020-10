L'appli musicale est la toute dernière sur la liste des applis de Google qui, après quelques années, disparaissent. Google oriente désormais les utilisateurs vers YouTube Music.

Google Play Music avait vu le jour en 2011 pour concurrencer en quelque sorte iTunes. Les utilisateurs pouvaient y recourir pour stocker leurs propres plages dans le nuage ou pour acheter de nouvelles chansons dans le magasin en ligne. En 2013, on vit apparaître un service de diffusion accompagné d'un abonnement mensuel donnant accès au catalogue complet, comme chez Spotify.

L'appli est fournie par défaut avec Android et se trouve donc sur de très nombreux téléphones. Reste cependant à savoir si beaucoup d'utilisateurs l'ont encore ouverte ces dernières années. C'est en 2018 que YouTube Music a été annoncée. Il était clair à l'époque que les jours de Google Play Music étaient comptés.

Les utilisateurs de Google Play Music ont, grâce au bouton 'Manage your data', l'opportunité de télécharger leur musicothèque complète sur le site du service, conjointement avec leurs recommandations.

