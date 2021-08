Il ne s'agit cependant pas de l'Android Auto que vous connaissez. L'appli appelée à disparaître devait permettre aux personnes disposant d'une voiture non équipée dans ce but de téléphoner tout en conduisant.

Google renonce à 'Android Auto pour écrans de téléphone'. Il s'agit d'une émanation de la plus connue Android Auto destinée à vous permettre de téléphoner en toute sécurité dans une voiture ne le prévoyant pas. Les utilisateurs se voient à présent conseiller de passer à Google Assistant, l'assistant vocal, pour pouvoir téléphoner, naviguer ou surfer sur les médias sociaux tout en conduisant.

La confusion vient du fait que plusieurs produits de Google ont reçu une appellation similaire. Les personnes qui se réjouissaient plus tôt cette année qu'Android Auto (le système projetant votre interface Android sur l'écran de la voiture), soit disponible en Belgique, n'ont donc aucun souci à se faire.

Avec Android Auto (la version connue), vous pourrez brancher un téléphone Android dans une voiture compatible et voir apparaître votre interface Google à l'écran de celle-ci avec toutes les applis supportées. Cette appli continuera donc d'exister. Celle qui sera supprimée, c'est l'Android Auto pour écrans de téléphone, qui installe une interface adaptée, quelque peu simplifiée sur votre smartphone même. L'objectif était que vous placiez le smartphone dans un support dans la voiture et que vous le commandiez ainsi tout en conduisant ou, de préférence, avant de démarrer. Le genre de chose qui ne semble pas ultra-sûr et probablement à ne pas utiliser trop souvent, parce que les différences avec votre interface Android habituelle ne sont pas si grandes. Une raison de plus pour laquelle Google renonce à présent à ce système.

