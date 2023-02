La société-mère de Google, Alphabet, se voit forcée de présenter des résultats trimestriels décevants. Mais son directeur, Sundar Pichai, tente d'apaiser les investisseurs en annonçant sa propre alternative au robot d'écriture ChatGPT.

Alphabet, la société qui chapeaute Google, présente des chiffres trimestriels décevants pour une entreprise de son calibre. La croissance de son chiffre d'affaires a nettement diminué, alors que son bénéfice a régressé d'un tiers. Cette tendance avait précédemment déjà amené Google à licencier 10.000 collaborateurs. Il est étonnant dans ces circonstances que son directeur, Sundar Pichai, annonce à présent des innovations dans le moteur de recherche, encore et toujours à la base du succès de Google. L'entreprise y misera davantage sur l'intelligence artificielle.

Cette annonce semble surtout être une façon de rassurer les investisseurs et de leur signaler que Google a une réponse à ChatGPT. Ce robot d'écriture et moteur de recherche très médiatisé a été développé par OpenAI et a convaincu le concurrent Microsoft notamment à injecter des milliards dans l'entreprise. Microsoft espère entre autres améliorer son propre moteur de recherche Bing en y intégrant ChatGPT.

Les algorithmes de ChatGPT pourraient quoi qu'il en soit constituer une menace pour le moteur de recherche de Google. Le robot est en effet un algorithme linguistique sophistiqué permettant à l'utilisateur de lui poser toute une série de questions par exemple. Et même s'il est entre-temps apparu que ChatGPT invente parfois des réponses, il n'en reste pas moins plus facile à gérer que le moteur de recherche classique de Google.

Or ce moteur de recherche demeure encore et toujours l'un des produits principaux de Google, avec une page internet particulièrement populaire via laquelle l'entreprise vend une grande partie de ses publicités. Cela fait un petit temps déjà que des rumeurs circulent à propos du fait que Google mise nettement sur une version personnelle de ChatGPT. Selon le New York Times, Pichai aurait proclamé notamment le 'code rouge' et aurait demandé aux fondateurs Sergey Brin et Larry Page de revenir pour trouver une réponse à cette technologie.

Propre chatbot

Les premiers résultats semblent à présent être là. 'Dans les prochaines semaines et mois, nous mettrons à disposition nos modèles linguistiques, à commencer par LaMDA, afin que les gens puissent le tester par eux-mêmes', affirme Sundar Pichai, CEO d'Alphabet, lors de la présentation des résultats trimestriels. Et d'ajouter que Google se focalisera sur une 'AI responsable' pour éviter que toutes sortes de préjugés puisent causer des problèmes dans la banque de données.

Selon CNBC, le géant technologique a développé entre-temps son propre chatbot AI, baptisé Apprentice Bard, qui présente des ressemblances avec ChatGPT. L'outil devrait être disponible pour un public-test dans les prochaines semaines ou mois. De plus, Google prépare aussi, selon Pichai, davantage de fonctions questions-réponses pour le moteur de recherche même.

