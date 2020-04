Google annonce qu'elle offrira gratuitement pendant deux mois la version payante de son service de diffusion de jeux Stadia.

Stadia Pro sera proposée gratuitement dans quatorze pays, dont la Belgique. La principale différence avec la version gratuite, c'est que celle-ci inclura neuf jeux, dont Destiny 2 et GRID. La version Pro offre aussi la possibilité de diffuser en 4K, mais cette option, Google l'a momentanément désactivée, pour éviter toute surcharge du réseau. Ceci étant dit, l'actuelle qualité HD (1.080p) est plus que suffisante pour la plupart des écrans.

Pour le service de streaming, Google vend son propre contrôleur et un Chromecast Ultra pour diffuser les jeux vers la TV. Mais le service fonctionne tout autant avec la souris et le clavier d'un PC, sans matériel supplémentaire. Quiconque dispose d'un abonnement internet limité en données, doit cependant tenir compte du fait que le streaming de longue durée peut sérieusement amplifier son trafic internet.

Si vous avez déjà souscrit un abonnement à Stadia Pro, il ne vous sera rien facturé. Si vous voulez tester le service de jeux, surfez ici.

