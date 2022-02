Les petites organisations désireuses d'utiliser Google Docs, Sheets ou Meet sans abonnement le pourront désormais. La nouvelle offre remplacera la G-Suite interrompue.

Le mois dernier, Google annonçait qu'elle allait arrêter la G-Suite et que les utilisateurs seraient orientés vers Google Workspace, qui revient à six dollars par utilisateur. Voici qu'à présent, Google signale qu'elle proposera également Workspace Essentials Starter.

Le progiciel comprendra Google Docs, Sheets, Chat et Meet et pourra être utilisé aussi sans compte Gmail. Cela signifie qu'il pourra être associé aisément aux boîtes mail professionnelles hors Google. Chaque utilisateur aura droit à 15 giga-octets d'espace pour le stockage de données.

Il y aura certes des limites au service gratuit, comme un support moindre et des équipes de 25 personnes maximum. Il n'y aura cependant pas de restriction quant au nombre d'équipes au sein des organisations. La fonction sera déployée ce mois-ci au niveau mondial.

