Google ajoute un rival respectant la confidentialité comme moteur de recherche par défaut dans Chrome

Outre Google, Bing et Yahoo, vous pourrez désormais aussi paramétrer DuckDuckGo en tant que moteur de rechercher par défaut dans Chrome. Le site d'infos TechCrunch a découvert que Google a progressivement effectué ce changement en catimini dans la toute nouvelle version du navigateur, Chrome 73.

DuckDuckGo est disponible en tant que robot de recherche par défaut dans 60 pays, dont la Belgique. Le français Quant, un autre robot de recherche respectant la confidentialité, a également été ajouté, mais uniquement en France. Quant au moteur de recherche néerlandais axé sur le respect de la vie privée Startpage.com, il peut encore être paramétré en tant que moteur par défaut dans Chrome.

Google n'a pas expliqué pourquoi elle a subitement décidé de faciliter les commandes de recherche avec le concurrent DuckDuckGo. Cet ajustement arrive cependant à un moment où la politique de confidentialité et la position dominante sur le marché des géants technologiques sont remises en question.

