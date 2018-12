Google personnalise les résultats, même si vous êtes déconnecté

Ce dernier a certes effectué une étude à petite échelle auprès de 87 utilisateurs aux Etats-Unis seulement, mais celle-ci révèle que quiconque se déconnecte ou recourt au mode incognito, n'échappe pas pour autant à la bulle de filtrage des résultats personnalisés.

Le test réalisé invitait les utilisateurs à faire une recherche sur 'gun control', 'immigration' et 'vaccinations' notamment et ce, en mode connecté, déconnecté ou incognito. Pour ces deux derniers modes, les utilisateurs recevaient encore et toujours des résultats qui différaient de ceux d'autres testeurs et ce, même si la commande était effectuée au même moment ou au même endroit.

Selon DuckDuckGo, les résultats en mode incognito de deux personnes contenaient davantage de différences que ceux obtenus entre un utilisateur connecté et le même utilisateur effectuant une commande de recherche anonyme.

DuckDuckGo se profile comme un moteur de recherche qui ne suit pas les utilisateurs. L'entreprise prévient que le mode incognito par exemple ne vous permet donc pas de vous rendre anonyme vis-à-vis de Google ou d'autres.