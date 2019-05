Good Old Games, le magasin en ligne qui avait débuté en tant que distributeur de jeux retro pour PC, lance une nouvelle version de sa plate-forme de jeu. Que ce soit son intention ou non, elle devrait constituer une passerelle entre les diverses boutiques de jeux.

Good Old Games (GOG) lance sa propre plate-forme de jeu, GOG Galaxy 2.0. Il s'agit là d'un nouvel acteur sur un marché qui est fortement fragmenté. Alors que les joueurs sur PC optaient précédemment pour Steam, le magasin en ligne et la bibliothèque de jeux de l'éditeur Valve, on a vu ces derniers mois se manifester quelques nouveaux acteurs, dont les plus singuliers sont probablement Epic (l'auteur du jeu incroyablement populaire Fortnite) et Discord (un service de clavardage pour joueurs), qui proposent chacun leur propre plate-forme avec quelques jeux exclusifs, ce qui se traduit par un tas de joueurs vocalement très frustrés.

Avec sa plate-forme GOG, entend cependant être un facteur de réconciliation. Galaxy 2.0 a en effet comme but de regrouper toutes les différentes bibliothèques de jeux sur un appareil. Il sera possible d'importer sur la plate-forme des jeux d'autres bibliothèques, voire de consoles telles la PlayStation et la Xbox, même si l'on ne pourra pas lancer ces dernières à partir de la plate-forme. Un lien avec la Nintendo Switch doit encore être prévu. En tout cas, l'idée sous-jacente est de vous permettre d'avoir un aperçu précis de tous les jeux que vous avez achetés pour différentes plates-formes et auxquels vous n'avez probablement encore jamais joué.

Selon GOG, tous les jeux pour PC fonctionneront comme ils le font sur la plate-forme où vous les avez achetés, pour autant que vous ayez encore cette plate-forme installée sur votre ordinateur. Les mises à jour seront effectuées automatiquement et les sauvegardes feront l'objet d'un backup dans le nuage. Vous pourrez également chatter avec vos amis sur différentes plates-formes.