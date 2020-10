Le groupe français de logiciels GFI opèrera dorénavant sous l'appellation Inetum. Sa filiale Realdomen changera donc probablement aussi de nom.

Le fournisseur de services réseautiques et IT GFI s'est rebaptisé en Inetum. L'entreprise a dévoilé sa nouvelle appellation dans une communication en direct avec ses 27.000 employés. Inetum enregistre un chiffre d'affaires de 2,3 milliard d'euros et est active dans 26 pays.

La nouvelle appellation s'applique tant pour GFI proprement dite que pour ses filiales. Cela signifie que RealDomen, qui lui appartient totalement depuis 2018, adaptera également son nom.

Dans notre pays, Inetum est dirigée par Saskia Van Uffelen. Depuis un an, elle est responsable des activités au Benelux de l'entreprise en sa qualité de corporate vicepresident. Quant au groupe, il est dirigé par Vincent Rouaix.

