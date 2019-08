Fitbit annonce le Versa 2, la nouvelle version de sa première véritable montre intelligente. De plus, le producteur de 'wearables' poursuit sur la voie du software avec des mises à jour de son traceur de sommeil et avec un abonnement payant pour tous ceux qui aiment suivre de près leur état de santé.

Fitbit a annoncé un successeur à sa première montre connectée. La Versa 2 sera commercialisée le 15 septembre et promet une batterie plus puissante (d'une autonomie jusqu'à cinq jours), un meilleur écran et un processeur plus rapide.

...