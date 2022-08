Trois des principaux 'wearables' de Fitbit ont fait l'objet d'une mise à niveau cette semaine. Il s'agit des Sense 2, Inspire 3 et Versa 4, qui sont commercialisés pour la première fois sous la marque 'Fitbit by Google'. Le géant technologique américain a racheté Fitbit au début de l'année dernière pour un montant d'1,8 milliard d'euros (après conversion).

Le tout dernier modèle d'entrée de gamme est l'Inspire 3. Ce traceur de fitness de forme étroite est équipé désormais d'un écran couleur amélioré 'always-on' (toujours activé) et d'un accu offrant en pleine charge une autonomie de dix jours. Ce gadget étanche revient à 99,95 euros, est disponible avec des bracelets de différentes couleurs et est fourni avec un abonnement d'essai gratuit de six mois à Fitbit Premium. Ce service, accompagnant gratuitement aussi les nouvelles Sense 2 et Versa 4, vous proposera entre autres des informations supplémentaires sur votre santé avec, par exemple, un score de rétablissement quotidien et des profils de sommeil.

Maps et Wallet

La Versa 4 accorde la priorité au fitness. Elle propose ainsi plus de quarante modes de sport (contre la moitié précédemment) avec de nouveaux venus comme le HIIT (High Intensity Interval Training), l'haltérophilie, le CrossFit et la danse. L'appareil embarque en outre un GPS, des minutes dans les zones actives et une vision en temps réel de votre rythme cardiaque et d'autres caractéristiques encore. Autre élément utile: l'accès direct à Google Maps (avec indications de navigation) et Google Wallet. Son prix conseillé: 229,95 euros.

Venons-en pour terminer à la Sense 2 rénovée, le top-modèle de la gamme Fitbit vendu au prix de 299,95 euros. De cette montre connectée, nous retiendrons surtout le capteur Body Response qui enregistre constamment via la peau votre activité électrodermale (cEDA). Sur base de votre pouls (variabilité) et de la température de votre peau, la Sense 2 vous indiquera quand votre corps affiche des signes de stress. L'objectif ici est que le porteur du gadget soit davantage conscient des déclencheurs possibles et puisse adopter une routine en vue de gérer son stress. Les outils utiles dans ce cas sont une session de respiration accompagnée et des exercices de méditation et ce, tant à partir du poignet que via l'appli Fitbit.

