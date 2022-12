Filip Michiels renonce à sa fonction de COO de Computerland pour relever un nouveau défi dans une autre filiale NRB. Chez Zorgi, il assumera le rôle de Chief Product Officer à partir du 1er janvier.

Chez Zorgi, Filip Michiels aura la tâche de développer une gamme de produits intégrés et parés pour l'avenir, afin de numériser plus avant les soins de santé. Zorgi a été créée en 2020 et est le résultat de la fusion d'Infohos Solutions et de Xperthis. En plus d'être responsable de la gestion centralisée des produits, Filip Michiels siégera aussi au sein du comité de direction à dater du 1er janvier.

"Je suis enthousiaste à l'idée de développer ce nouveau département et de me plonger dans le monde passionnant des soins de santé. Collaborer avec les clients et les collègues des différents départements sera crucial. J'ai toute confiance en la richesse des divers profils et dans le savoir-faire technique et spécifique au secteur de tous ceux/celles avec qui je vais collaborer pour relever le défi qui sera le mien. Et à l'inverse, je mets volontiers quiconque au défi de venir me présenter de nouvelles idées", explique Filip Michiels.

Filip Michiels est aujourd'hui encore Chief Operating Officer chez Computerland. C'est fin octobre qu'il annonça son départ. Michiels avait alors indiqué qu'il partait en bonne entente. En optant pour Zorgi, Filip Michiels reste à bord du groupe NRB. Michiels fut des années durant CIO chez TUI et fut élu CIO of the Year par Data News en 2019. Précédemment, il travailla notamment chez Gateway, Lanxess, HDP-Arista et Esteé Lauder.

