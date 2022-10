Fin de cette année, l'ex-CIO de TUI quittera Computerland, où il aura été COO pendant quasiment deux ans. Un désaccord avait vu le jour entre Michiels et l'entreprise, mas finalement, les deux parties se séparent en bonne entente.

C'est début 2021 que Michiels avait rejoint la filiale de NRB, Computerland. Un peu moins de deux années plus tard, il remet donc sa démission, même s'il y restera actif jusqu'à la fin de 2022. Dans une réaction à Data News, il signale que la fonction l'intéressait moins: 'Je vise davantage l'esprit d'entreprise. Ici, le focus reposait très nettement sur le côté technique, alors que je préfère l'aspect métier et les applications technologiques.'

Michiels n'a pas trouvé encore de nouveau travail, mais il est ouvert à toute proposition tant du côté client que fournisseur: 'Cela peut être un poste de CIO ou de CDO avec des responsabilités commerciales ou opérationnelles, mais du côté fournisseur, cela peut cibler un produit spécifique en vue de développer une activité.'

Michiels a été pendant longtemps CIO chez TUI et fut en 2019 élu CIO of the Year par Data News. Son passage chez un fournisseur de services IT lui a ouvert un nouveau domaine. Il reconnaît qu'il n'y a pas eu de complémentarité idéale, même si cela n'a pas dégénéré en un conflit. Il n'exclut donc pas non plus de trouver un poste ailleurs au sein du groupe NRB: 'J'ai beaucoup appris ici et ce, tant sur le plan du contenu que sur ce que je veux faire à présent, à savoir créer une activité par laquelle je pourrais supporter une entreprise avec des processus métier.'

