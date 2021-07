Le prochain produit hardware qu'on peut attendre de Facebook, ce sont des lunettes Ray Ban. Voilà ce que le CEO Mark Zuckerberg a confirmé lors d'un entretien accordé à des analystes.

Des rumeurs à propos d'une collaboration entre Facebook et Ray Ban circulent depuis quelque temps déjà, mais à présent, cela semble se vérifier. 'Les lunettes auront une forme iconique et permettront d'effectuer plusieurs choses utiles', a précisé Mark Zuckerberg lors d'un entretien portant sur les chiffres trimestriels de l'entreprise.

L'idée de lunettes à réalité augmentée conçues par Facebook date de 2019 déjà, lorsque le projet s'appelait encore 'Orion'. Initialement, il était question d'une sorte de Google Glass pouvant servir d'alternative au smartphone. Ces lunettes devaient permettre de téléphoner, de rechercher des informations et de lancer des diffusions en direct.

Entre-temps, les lunettes ont été revues par le patron de Facebook dans sa perspective du 'metaverse' (métavers), où la réalité virtuelle et la réalité augmentée rejoignent le monde réel, ce qui permet de passer d'une expérience sociale à l'autre. L'entreprise investit par conséquent fortement dans ses divisions VR et AR, et les lunettes AR y trouveront parfaitement leur place.

Ceci dit, on ne sait donc pas encore ce qu'elles permettront de faire exactement. Un prototype précédent des lunettes Facebook, qui avait fuité, contenait beaucoup de capteurs, mais semblait dépourvu d'écran. Or si on veut créer des lunettes à réalité augmentée avec une couche d'informations sur le monde visible, un écran ou un beamer (vidéoprojecteur) s'avère nécessaire. Comme Zuckerberg a à présent mis en branle la machine marketing, des renseignements supplémentaires sur les lunettes devront suivre sans aucun doute dans les semaines et les mois à venir.

Des rumeurs à propos d'une collaboration entre Facebook et Ray Ban circulent depuis quelque temps déjà, mais à présent, cela semble se vérifier. 'Les lunettes auront une forme iconique et permettront d'effectuer plusieurs choses utiles', a précisé Mark Zuckerberg lors d'un entretien portant sur les chiffres trimestriels de l'entreprise.L'idée de lunettes à réalité augmentée conçues par Facebook date de 2019 déjà, lorsque le projet s'appelait encore 'Orion'. Initialement, il était question d'une sorte de Google Glass pouvant servir d'alternative au smartphone. Ces lunettes devaient permettre de téléphoner, de rechercher des informations et de lancer des diffusions en direct.Entre-temps, les lunettes ont été revues par le patron de Facebook dans sa perspective du 'metaverse' (métavers), où la réalité virtuelle et la réalité augmentée rejoignent le monde réel, ce qui permet de passer d'une expérience sociale à l'autre. L'entreprise investit par conséquent fortement dans ses divisions VR et AR, et les lunettes AR y trouveront parfaitement leur place.Ceci dit, on ne sait donc pas encore ce qu'elles permettront de faire exactement. Un prototype précédent des lunettes Facebook, qui avait fuité, contenait beaucoup de capteurs, mais semblait dépourvu d'écran. Or si on veut créer des lunettes à réalité augmentée avec une couche d'informations sur le monde visible, un écran ou un beamer (vidéoprojecteur) s'avère nécessaire. Comme Zuckerberg a à présent mis en branle la machine marketing, des renseignements supplémentaires sur les lunettes devront suivre sans aucun doute dans les semaines et les mois à venir.