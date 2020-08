Eurofiber s'empare de la néerlandaise Brightfiber surtout concentrée sur le marché professionnel.

Brightfiber n'existe que depuis 2015 et a déployé des réseaux en fibre optique dans 15 parcs d'entreprises. Le montant du rachat n'a pas été communiqué.

"Ces dernières années, nous avons enregistré un franc succès en équipant des parcs d'entreprises de connexions à fibre optique de haute qualité sur base d'un inventaire de demandes", déclare Jim Kervezee, directeur de Brightfiber. "Il est temps à présent d'héberger notre réseau dans celui, international, d'Eurofiber, le principal fournisseur de fibre optique professionnelle du Benelux. Nos clients profiteront de la grandeur d'échelle et de l'expertise d'Eurofiber.

Eurofiber existe depuis 2000 et dispose en Belgique aussi d'un important réseau, principalement entre divers noeuds et centres de données. La semaine dernière encore, Proximus annonçait vouloir collaborer avec Eurofiber afin d'amener la fibre optique dans le living du client (FTTH) en Wallonie. Pour la Flandre, la collaboration se fera avec l'entreprise Delta Fiber, néerlandaise elle aussi.

