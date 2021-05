Avez-vous une fois de plus oublié votre mot de passe de Netflix ou Microsoft? Sachez que vous n'êtes pas le/la seul(e). Chaque mois, ce sont des centaines de milliers de consommateurs qui se voient en effet contraints de restaurer leur mot de passe oublié. Les utilisateurs souffrant le plus souvent d'amnésie sont ceux de Gmail et d'Apple.

L'analyste de marché Reboot Online voulait savoir quels mots de passe les gens oublient le plus souvent. Les chercheurs se sont basés pour cela sur le nombre mondial d'instructions de recherche sur des termes tels que 'oublié mot de passe Microsoft'. Dans le cas de Gmail, le service mail de Google, il y en a eu pas moins de 454.100 en l'espace d'un mois, soit l'équivalent de 14.648 instructions de recherche (comprenez: des personnes ne se souvenant plus de leur login) par jour.

Utilisez un gestionnaire de mots de passe

A la peu enviable deuxième place, on trouve le mot de passe pour les services exigeant un Apple ID tels l'Apple App Store. Chaque mois, ce sont 308.250 personnes qui n'ont plus la moindre idée du mot de passe qu'ils avaient autrefois paramétré. Vient ensuite Instagram avec 118.000 instructions de recherche par mois. Les autres services du top dix des mots de passe les plus oubliés figurent dans le tableau se trouvant au-bas de cet article

La solution pour ne plus oublier ses mots de passe est pourtant très simple. Et non, il ne s'agit pas de réutiliser partout le même mot de passe beaucoup trop simple ('votrenom123'), mais bien de recourir à un gestionnaire de mots de passe. L'année dernière, Data News avait du reste consacré un article spécial aux meilleurs outils existants, tout en dispensant de nombreux conseils de sécurité. Vous pouvez le retrouver ici.

