Les 200 pires mots de passe de 2020

Nordpass, l'entreprise à l'initiative du gestionnaire de mots de passe éponyme, publie chaque année la liste des mots de passe les plus utilisés et donc les moins sûrs. De la liste de cette année, il apparaît que plus de 2,5 millions d'utilisateurs recourent encore et toujours au mot de passe '123456'. Dans ce cas, il faudrait à un spambot ordinaire moins d'une seconde pour 'craquer cette protection'.

Selon Nordpass, le mot de passe '123456' aurait déjà été craqué à plus de 23 millions de reprises. Les variantes claviers 'azertyuiop' ou 'qsdfghjklm' (à savoir les deux premières rangées de lettres d'un clavier) sont elles aussi généralement découvertes en moins d'une seconde. Lisez aussi: Comment simplifier des mots de passe pourtant complexes? Le top dix des mots de passe populaires de cette année sont après '123456': '123456789', 'picture1', 'password', '12345678', '111111', '123123', '12345', '1234567890' et 'senha' (le terme portugais pour mot de passe). Picture1 est un nouveau venu dans le top dix et pourrait, selon les chercheurs de Nordpass, être découvert en trois heures environ. En principe, tout mot de passe qui peut être retenu facilement, n'est pas assez solide pour protéger les données - même pas si on y ajoute un chiffre, une lettre capitale ou un signe spécial. Vous trouverez la liste complète de Nordpass sur ce site web. Selon Nordpass, le mot de passe '123456' aurait déjà été craqué à plus de 23 millions de reprises. Les variantes claviers 'azertyuiop' ou 'qsdfghjklm' (à savoir les deux premières rangées de lettres d'un clavier) sont elles aussi généralement découvertes en moins d'une seconde.Le top dix des mots de passe populaires de cette année sont après '123456': '123456789', 'picture1', 'password', '12345678', '111111', '123123', '12345', '1234567890' et 'senha' (le terme portugais pour mot de passe). Picture1 est un nouveau venu dans le top dix et pourrait, selon les chercheurs de Nordpass, être découvert en trois heures environ. En principe, tout mot de passe qui peut être retenu facilement, n'est pas assez solide pour protéger les données - même pas si on y ajoute un chiffre, une lettre capitale ou un signe spécial.Vous trouverez la liste complète de Nordpass sur ce site web.