Google et Ericsson développeront conjointement des solutions relatives à la 5G. Google avait déjà conclu un tel accord avec Nokia.

L'objectif pour ces deux acteurs est de collaborer au sein de D-15 Labs, le centre d'innovation d'Ericsson en Californie, où la technologie sera développée et testée sur une plateforme 5G en direct. Ericsson 5G a été intégré sur Anthos, la plateforme d'applications de Google.

Dans le cadre de cette collaboration, un projet pilote sur les applications d'entreprise à l'edge sur un réseau en direct sera également mené avec le fournisseur italien TIM. Ce projet a pour but d'automatiser les fonctions du réseau central 5G et les applications basées sur le cloud.

Cloud et télécommunications

Il n'est pas étonnant que des acteurs du cloud et des fabricants de télécommunications collaborent. Avec l'arrivée de la 5G, ils cherchent souvent à se rapprocher en ce qui concerne les différentes applications de cette technologie. Notamment, pour l'automatisation du réseau, mais également pour les nouvelles applications destinées aux consommateurs ou aux entreprises.

Au début de l'année, Google avait déjà annoncé une collaboration similaire avec Nokia. Peu de temps après, Nokia avait également conclu un partenariat avec AWS.

