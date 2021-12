La liste des entreprises qui ne seront pas physiquement présentes au salon de l'électronique CES, ne fait que s'allonger. Ce salon doit en fait démarrer la semaine prochaine.

Cette semaine, AMD, MSI, OnePlus et Proctor & Gamble se sont désistées. Précédemment déjà, de véritables géants technologiques comme Google, Microsoft, Intel, Meta, Amazon et Twitter avaient déclaré qu'ils ne seraient pas non plus présents à Las Vegas. En outre, une grande partie des médias, dont Data News, couvrira le CES 2022 de façon numérique. Toutes ces défections sont dues au variant omicron du COVID-19 et aux contaminations en forte croissance qui vont de pair au niveau mondial.

Cela signifie qu'en raison des désistements de quasiment cinquante grandes firmes technologiques, le salon se réduit comme une peau de chagrin. Parmi les entreprises qui y seront bien présentes, citons entre autres Samsung, LG, Qualcomm et Sony. Une série d'autres y organiseront des discours thématiques et des séminaires virtuels. Rappelons que l'édition de 2021 du salon s'était entièrement déroulée en mode numérique, alors que celle de la semaine prochaine (du 5 au 8 janvier) se tiendra physiquement à Las Vegas. L'organisateur du CES déclare en effet que le salon aura bien lieu avec les mesures barrières nécessaires. C'est ainsi que les visiteurs devront être vaccinés et porter le masque.

Cette semaine, AMD, MSI, OnePlus et Proctor & Gamble se sont désistées. Précédemment déjà, de véritables géants technologiques comme Google, Microsoft, Intel, Meta, Amazon et Twitter avaient déclaré qu'ils ne seraient pas non plus présents à Las Vegas. En outre, une grande partie des médias, dont Data News, couvrira le CES 2022 de façon numérique. Toutes ces défections sont dues au variant omicron du COVID-19 et aux contaminations en forte croissance qui vont de pair au niveau mondial.Cela signifie qu'en raison des désistements de quasiment cinquante grandes firmes technologiques, le salon se réduit comme une peau de chagrin. Parmi les entreprises qui y seront bien présentes, citons entre autres Samsung, LG, Qualcomm et Sony. Une série d'autres y organiseront des discours thématiques et des séminaires virtuels. Rappelons que l'édition de 2021 du salon s'était entièrement déroulée en mode numérique, alors que celle de la semaine prochaine (du 5 au 8 janvier) se tiendra physiquement à Las Vegas. L'organisateur du CES déclare en effet que le salon aura bien lieu avec les mesures barrières nécessaires. C'est ainsi que les visiteurs devront être vaccinés et porter le masque.