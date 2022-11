L'artiste américain Kanye 'Ye' West est de retour sur Twitter, après que son compte ait été bloqué il y a deux semaines suite à un tweet antisémite. Le patron de Twitter, Elon Musk, a salué son retour.

Ye, anciennement connu sous le nom de Kanye West, a par un premier tweet testé dimanche si son compte étaient réellement débloqué. Un message intitulé 'Shalom' a suivi six heures plus tard.

La réaction de Musk à ce dernier a été la suivante: 'Ne tuez pas que ce que détestez, gardez ce que vous aimez.' Selon Musk, son intention n'a jamais été de bloquer Ye.

Ye a été la cible de critiques de diverses origines. Dans plusieurs interviews et tweets, l'artiste a tenu des propos antisémites. Il en est résulté que Ye s'est vu refuser l'accès à ses comptes sur les médias sociaux.

Adidas, la maison de couture Balenciaga et l'agence américaine Creative Artists Agency notamment stoppèrent également leur collaboration avec l'artiste.

Outre Ye, l'ex-président américain Donald Trump effectue lui également son retour sur Twitter. Son compte avait pourtant été suspendu de manière permanente. Musk a organisé un sondage, qui a montré que quelque 52 pour cent des participants s'exprimaient en faveur d'un retour de Trump. Le compte de ce dernier a de ce fait été débloqué.

