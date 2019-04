Eindhoven teste l'internet 5G

Après Hasselt, voici que la ville d'Eindhoven va, conjointement avec Ericsson, tester l'internet 5G, le successeur du réseau mobile actuel. Ces tests sont destinés à clarifier ce que la nouvelle technologie peut offrir.

Participeront notamment à cette expérience la ville néerlandaise d'Eindhoven, le fournisseur VodafoneZiggo et le fabricant d'équipement réseautique Ericsson. Tout cela fait penser au projet mis en oeuvre par Ericsson sur le Corda Campus d'Hasselt, où fonctionne depuis un an un réseau 5G via un spectre de test. Actuellement, il n'y a guère d'autres projets concrets en la matière.

Assez étonnamment, cette annonce intervient au moment où la ministre bruxelloise de l'environnement Céline Fremault (CDH) déclare ne pas vouloir de la 5G dans la ville.

L'un des tests réalisés à Eindhoven s'appellera 'Connected Ambulances'. Pendant qu'elles roulent, des ambulances pourront prendre contact avec la clinique 'Catharina Ziekenhuis' et ce, pour aider à poser un diagnostic plus rapide et entamer plus vite le traitement. Le service de santé communal d'Eindhoven et l'entreprise Philips y apporteront leur assistance. Le stade du PSV Eindhoven accueillera des caméras à 360 degrés, ce qui permettra aux personnes chez elles de choisir comment suivre les matchs. ''C'est comme si vous vous trouviez virtuellement au premier rang, voire sur le banc avec les joueurs de réserve, alors que vous êtes assis dans votre fauteuil'', déclare-t-on à la ville. Le podium pop De Effenaar entend pour sa part émettre virtuellement des concerts en direct.