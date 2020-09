Econocom acquiert le volet professionnel de Switch, qui représente un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros.

Econocom rachète le département B2B, Education & Professional Services, soit 26 collaborateurs, l'ensemble des contrats, actifs et services de support. Switch même conserve la vente aux consommateurs (retail), le small office, l'home office et les points de vente physiques.

Econocom considère ce rachat comme un renfort, notamment dans le segment de l'enseignement et dans celui de la transformation numérique. "Nous possédons déjà une expertise poussée sur le plan des services IT B2B au Belux, ainsi qu'une excellente connaissance des produits et services Apple. Avec l'arrivée de l'équipe Switch, nous renforçons nos services en la matière et soutiendrons aussi de manière optimale les clients dans l'enseignement. Leurs besoins et leurs projets deviennent toujours plus complexes", explique Chantal De Vrieze, Managing Director d'Econocom Benelux.

Switch, le principal Apple Premium Reseller de notre pays, avait sollicité il y a un peu plus d'un an la permission d'effectuer une réorganisation judiciaire. L'entreprise a connu une période difficile, notamment suite à l'intégration d'easy-m, un homologue racheté précédemment.

L'entreprise s'est vu contrainte de rechercher un repreneur, mais a obtenu au début de cette année un délai jusqu'au 31 mars. Selon le journal De Tijd, la firme française SFAM a à l'époque repris l'entreprise. SFAM se focalise sur les assurances pour smarpthones. Il est possible qu'elle n'ait pas été intéressée par le département professionnel de Switchn qui est donc à présent revendu à Econocom.

Econocom rachète le département B2B, Education & Professional Services, soit 26 collaborateurs, l'ensemble des contrats, actifs et services de support. Switch même conserve la vente aux consommateurs (retail), le small office, l'home office et les points de vente physiques.Econocom considère ce rachat comme un renfort, notamment dans le segment de l'enseignement et dans celui de la transformation numérique. "Nous possédons déjà une expertise poussée sur le plan des services IT B2B au Belux, ainsi qu'une excellente connaissance des produits et services Apple. Avec l'arrivée de l'équipe Switch, nous renforçons nos services en la matière et soutiendrons aussi de manière optimale les clients dans l'enseignement. Leurs besoins et leurs projets deviennent toujours plus complexes", explique Chantal De Vrieze, Managing Director d'Econocom Benelux.Switch, le principal Apple Premium Reseller de notre pays, avait sollicité il y a un peu plus d'un an la permission d'effectuer une réorganisation judiciaire. L'entreprise a connu une période difficile, notamment suite à l'intégration d'easy-m, un homologue racheté précédemment.L'entreprise s'est vu contrainte de rechercher un repreneur, mais a obtenu au début de cette année un délai jusqu'au 31 mars. Selon le journal De Tijd, la firme française SFAM a à l'époque repris l'entreprise. SFAM se focalise sur les assurances pour smarpthones. Il est possible qu'elle n'ait pas été intéressée par le département professionnel de Switchn qui est donc à présent revendu à Econocom.