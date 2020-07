EASI poursuit ses emplettes et prend une participation de 50 pour cent dans Computer Telecom.

Computer Telecom est un acteur télécom de La Louvière. L'entreprise appartient au CEO Pietro Cuffaro, qui revend à présent la moitié de ses actions à EASI. Pour cette dernière, la prise de participation est une façon de croître à Bruxelles et en Wallonie. Computer Telecom continuera d'opérer de manière indépendante.

"En tant qu'acteur télécom, Compter Telecom est un agent Proximus exclusif profondément ancré à Bruxelles et en Wallonie", déclare Thomas Van Eeckhout, CEO d'EASI. "Dans sa recherche d'une plus grande structure, l'entreprise s'est tournée vers EASI. Elle voulait trouver un partenaire qui lui permettrait d'accéder à la stabilité nécessaire pour pouvoir continuer d'innover.

Pour EASI, il s'agit là déjà du troisième partenariat cette année. Début 2020, elle avait en effet pris une participation dans Underside. En juin, elle avait racheté ICT Architect et elle envisage d'effectuer à brève échéance d'autres rachats ou participations.

