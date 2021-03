C'est précisément maintenant que LastPass limite sa version gratuite que Dropbox introduit un gestionnaire de mots de passe gratuit.

Dropbox Passwords existe depuis un an déjà pour les utilisateurs payants du service de stockage. A partir du mois d'avril, l'entreprise sortira une version gratuite limitée pour tous les utilisateurs.

La version gratuite conservera jusqu'à cinquante mots de passe et pourra être utilisée sur trois appareils. A terme, il y aura aussi la possibilité de partager un mot de passe en toute sécurité.

Le fait que Dropbox annonce à présent cette fonction, n'est pas dû au hasard. Le mois dernier, le gestionnaire de mots de passe populaire LastPass annonçait en effet qu'il allait limiter sa version gratuite à un seul appareil. Cette limitation a débuté le 16 mars.

Il existe cependant plusieurs alternatives à LastPass (notamment Dashlane, True Key, 1Password), mais qui sont payantes et/ou qui ont une version gratuite pour un nombre limité de mots de passe. Zoho Vault et Bitwarden sont, elles, des alternatives gratuites qui synchronisent les mots de passe tant sur le PC que sur le smartphone.

