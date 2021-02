Tout utilisateur de la version gratuite du gestionnaire de mots de passe LastPass devra bientôt choisir entre le smartphone et l'ordinateur, ou payer pour bénéficier du service sur les deux appareils.

Le gestionnaire de mots de passe LastPass annonce le changement tarifaire dans un communiqué posté sur un blog. Tout utilisateur de l'appli ou du module pour navigateur sur un PC et un smartphone devra choisir. La version gratuite ne fonctionnera plus que sur un seul appareil à partir du 16 mars, à savoir celui auquel l'utilisateur se connectera en premier lieu ce jour-là.

Si l'utilisateur veut continuer d'utiliser l'outil tant sur son smartphone que sur son PC, il aura le choix entre LastPass Premium et LastPass Families, des formules proposées respectivement à 36 et 48 dollars par an et ce, même s'il y a aussi une promotion temporaire à 27 dollars par an.

D'abord payant, puis gratuit, et ensuite de nouveau payant

Cela revient dans la pratique à un triplement du prix par rapport au modèle tarifaire d'il y a quelques années.

Avant, on payait douze dollars par an pour pouvoir aussi utiliser l'appli mobile. Cette option devint gratuite il y a quelques années, ce qui fait que beaucoup de membres premium ne durent plus payer. Or ils sont désormais incités à souscrire un abonnement à 36 dollars pour bénéficier des mêmes fonctionnalités.

Alternatives gratuites et payantes

Si vous n'avez pas l'intention de créer un compte plus coûteux ou de passer d'un compte à l'autre, vous pouvez éventuellement migrer vers des alternatives. Bitwarden et Zoho Vault notamment offrent une synchronisation entre le smartphone et le PC dans leur version gratuite.

KeePass est également gratuit, mais ne fonctionne pas via le nuage (vous pouvez cependant placer le gestionnaire de mots de passe crypté sur une clé USB). The Verge a passé brièvement en revue six alternatives gratuites suite à l'adaptation tarifaire chez Last Pass.

Il existe également des options payantes, mais qui se situent plus ou moins au même niveau de prix que chez Lastpass. C'est ainsi que chez 1Password, le prix est de 2,99 dollars par mois (35,88 dollars par an), alors que chez Dashlane, cela revient à 3,99 dollars par mois (47,88 dollars par an). Truekey (de McAfee) est nettement plus économique et stocke jusqu'à 15 mots de passe gratuitement. Pour 19,99 dollars par an, vous recevez une version illimitée.

Le gestionnaire de mots de passe LastPass annonce le changement tarifaire dans un communiqué posté sur un blog. Tout utilisateur de l'appli ou du module pour navigateur sur un PC et un smartphone devra choisir. La version gratuite ne fonctionnera plus que sur un seul appareil à partir du 16 mars, à savoir celui auquel l'utilisateur se connectera en premier lieu ce jour-là.Si l'utilisateur veut continuer d'utiliser l'outil tant sur son smartphone que sur son PC, il aura le choix entre LastPass Premium et LastPass Families, des formules proposées respectivement à 36 et 48 dollars par an et ce, même s'il y a aussi une promotion temporaire à 27 dollars par an.Cela revient dans la pratique à un triplement du prix par rapport au modèle tarifaire d'il y a quelques années.Avant, on payait douze dollars par an pour pouvoir aussi utiliser l'appli mobile. Cette option devint gratuite il y a quelques années, ce qui fait que beaucoup de membres premium ne durent plus payer. Or ils sont désormais incités à souscrire un abonnement à 36 dollars pour bénéficier des mêmes fonctionnalités.Si vous n'avez pas l'intention de créer un compte plus coûteux ou de passer d'un compte à l'autre, vous pouvez éventuellement migrer vers des alternatives. Bitwarden et Zoho Vault notamment offrent une synchronisation entre le smartphone et le PC dans leur version gratuite.KeePass est également gratuit, mais ne fonctionne pas via le nuage (vous pouvez cependant placer le gestionnaire de mots de passe crypté sur une clé USB). The Verge a passé brièvement en revue six alternatives gratuites suite à l'adaptation tarifaire chez Last Pass.Il existe également des options payantes, mais qui se situent plus ou moins au même niveau de prix que chez Lastpass. C'est ainsi que chez 1Password, le prix est de 2,99 dollars par mois (35,88 dollars par an), alors que chez Dashlane, cela revient à 3,99 dollars par mois (47,88 dollars par an). Truekey (de McAfee) est nettement plus économique et stocke jusqu'à 15 mots de passe gratuitement. Pour 19,99 dollars par an, vous recevez une version illimitée.