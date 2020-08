La firme de stockage dans le nuage Dropbox propose depuis hier mercredi son tant attendu gestionnaire de mots de passe et son 'coffre-fort' pour documents sensibles. Mais ne vous réjouissez pas trop vite: ces nouvelles fonctions ne sont disponibles que pour les utilisateurs ayant souscrit un abonnement payant.

Les nouveautés de Dropbox avaient été annoncées le 16 juin déjà, mais ne se trouvaient jusqu'à présent qu'en phase de test (bêta). A présent que les tout derniers bugs en ont été corrigés, il conviendra pour disposer de ces avantages de payer en souscrivant un abonnement.

Avec Dropbox Passwords, l'entreprise de stockage dans le nuage propose un concurrent aux gestionnaires de mots de passe tels LastPass et Dashlane. Les mots de passe sont conservés en un endroit sécurisé central, complétés automatiquement si nécessaire, et synchronisés avec tous les ordinateurs et appareils mobiles de l'utilisateur. Passwords est inclus dans les abonnements Plus et Professional revenant respectivement à 9,99 et à 16,58 euros par mois.

Espace de stockage sécurisé

Pour Dropbox Vault, un abonnement Plus au minimum est exigé. Le Vault est un espace de stockage bénéficiant d'une sécurité supplémentaire et accueillant par exemple des photos de passeport et de permis de conduire, des dossiers médicaux, des documents juridiques, etc. Il permet encore et toujours de partager ces fichiers avec des personnes dignes de confiance. Pour déverrouiller ce coffre-fort, il faut utiliser un code pin.

La fonction Computerback-up, nouvelle elle aussi, est par contre disponible gratuitement pour tout le monde. Même si la capacité de stockage de la formule Basic gratuite de 2 giga-octets est évidemment très limitée pour sauvegarder de grandes quantités de photos et de vidéos.

