La firme de stockage dans le nuage Dropbox a introduit une série de nouvelles fonctions, dont un gestionnaire de mots de passe et un coffre-fort sécurisé pour fichiers en ligne.

Une partie des mises à jour que Dropbox déploie pour l'instant, a une connotation sécuritaire. La plus singulière est peut-être Dropbox Passwords, un outil vous permettant de stocker vos mots de passe pour différents sites, comme c'est le cas avec LastPass par exemple ou avec le gestionnaire de mots de passe de Valt, que Dropbox a racheté l'année dernière. Pour gérer les mots de passe, on utilise alors un compte Dropbox.

De plus, Dropbox lance aussi Vault. Il s'agit là d'un 'coffre-fort' sécurisé intégré à votre compte Dropbox, dans lequel vous pourrez stocker vos documents sensibles comme votre passeport. Vault doit être sécurisé séparément au moyen d'un code PIN, et les fichiers sont cryptés sur les serveurs de Dropbox. Ce qui est intéressant, c'est que Vault peut être partagé sans qu'il soit besoin d'ouvrir l'ensemble de Dropbox. Pensez par exemple à des documents sanitaires qui doivent être examinés par un médecin ou un hôpital.

Enfin, citons encore un nouveau service vous permettant d'effectuer des sauvegardes automatiques de dossiers de votre PC ou Mac via Dropbox. Comme pour tout bon service de backup, vous choisirez vous-même les dossiers qui doivent être automatiquement actualisés.

Ces nouvelles fonctions se trouvent actuellement en phase bêta et peuvent être testées par les abonnés. Dropbox Passwords et Vault ciblent les utilisateurs de Dropbox Plus payant. Le service de backup peut, lui, être également testé par les titulaires d'un compte gratuit.

