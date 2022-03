L'asbl Digital for Youth lance une action de collecte d'ordinateurs portables de seconde main, afin de les distribuer aux jeunes réfugiés enfuis d'Ukraine.

Digital for Youth - une collaboration entre DNS Belgium et Close the Gap - lance une nouvelle action de collecte afin de recueillir auprès des entreprises des ordinateurs portables usagés, mais toujours fonctionnels. L'organisation a investi d'emblée 100 000 euros dans cette action et appelle maintenant les entreprises à faire don de leurs ordinateurs portables amortis. En guise de point de départ, Digital for Youth avance elle-même déjà 1 000 ordinateurs portables. Les ordinateurs collectés sont préparés de manière sûre et professionnelle pour leur réutilisation, par l'intermédiaire de CTG Circular : c'est ce qu'on appelle le reconditionnement (refurbishment). On procède à la suppression des données, aux éventuelles réparations nécessaires et à l'installation des logiciels de base.

"Digital for Youth soutient tous les jeunes en Belgique et en premier lieu ceux qui vivent en situation précaire. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons tenter d'atteindre une réelle égalité numérique. L'aide aux réfugiés ukrainiens est maintenant donc également de notre responsabilité", expliquent les auteurs de cette initiative. Les ordinateurs portables recueillis seront distribués aux jeunes réfugiés présents dans notre pays. Ces appareils doivent avant tout leur permettre de communiquer avec leur famille et leurs amis, mais aussi favoriser leur intégration numérique et accélérer leur intégration citoyenne.

Digital for Youth a été fondée fin 2019, dans le but de réduire le fossé numérique chez les enfants et les jeunes de Belgique de 6 à 25 ans, en leur donnant accès à du matériel informatique. Dans la pratique, cette organisation a surtout recours aux ordinateurs portables amortis donnés par des entreprises. Il y a deux ans (alors que le premier confinement et l'instauration de l'enseignement à distance étaient devenus réalité), c'est aussi Digital for Youth qui a lancé l'initiative de collecter des ordinateurs portables pour les jeunes en situation précaire. Au total, en 2020, cette initiative aura permis de collecter 13 231 ordinateurs portables, qui ont été distribués dans des écoles situées en Flandre, à Bruxelles, en Wallonie et en Belgique germanophone.

Comment pouvez-vous contribuer ? Les entreprises qui souhaitent donner des ordinateurs portables peuvent se rendre sur le site web de Digital for Youth. Les organisations qui ne peuvent (momentanément) pas donner d'ordinateurs portables, ainsi que les particuliers, peuvent également apporter un soutien financier au projet. Il leur suffit de verser une contribution sur le compte suivant, géré par la Fondation Roi Baudouin : BE10 0000 0000 0404, en indiquant comme communication +++ 623/ 3701/ 50089+++

